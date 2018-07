Kuunpimennystä tarkkaillaan kirkkaassa säässä – parhaat tarkkailuolosuhteet Lapissa

Sääolosuhteet ovat lähes koko maassa hyvät kuunpimennyksen ihailuun, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta. Etelärannikolla ja lännessä on vielä pientä kumpupilveä, mutta niiden odotetaan hiljalleen hajaantuvan. Heikointa näkyvyys on itärajan tuntumassa Kainuun ja Pohjois-Karjalan tietämillä, jossa yhtenäisempi pilvilautta lipuu Suomen suuntaan. Parhaita tarkkailuolosuhteita Karusto sen sijaan ennakoi Lappiin.

Kuunpimennyksen täydellinen vaihe on alkanut 22.30, ja se kestää vajaat kaksi tuntia. Kuunpimennystä on turvallista katsella niin paljain silmin, kiikarilla kuin kaukoputkella.

