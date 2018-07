Kymmenen ihmistä murhanneen natsisolun hengissä olevalle jäsenelle elinkautinen Saksassa

Saksassa 43-vuotias nainen on tuomittu elinkautiseen maata kuohuttaneessa uusnatsioikeudenkäynnissä.

Tuomittu Beate Zschäpe kuului uusnatsisoluun, jonka jäsenet murhasivat kymmenen ihmistä vuosina 2000-2007. Naista syytettiin osallisuudesta tekojen suunnitteluun.

Murhien tekijöinä pidetyt kaksi miestä tekivät ilmeisesti itsemurhan vuonna 2011 epäonnistuneen pankkiryöstön jälkeen. Totuus maanalaisen kansallissosialistisen NSU:n toiminnasta alkoi paljastua miesten kuoleman jälkeen.

Murhien uhreista yhdeksän oli maahanmuuttajataustaisia ja yksi saksalainen poliisi.

Poliisi oli pitkään hakoteillä

NSU:hun liittyvät paljastukset ovat kuohuttaneet koko Saksaa.

Murhat tapahtuivat eri puolilla Saksaa vuosina 2000-2007. Vuosien saatossa poliisi ei osannut epäillä uusnatseja murhista vaan niiden arveltiin olevan maahanmuuttajapiirien sisäisiä välienselvittelyitä. Lehdistö leimasi ne halventavasti ”kebab-murhiksi”.

Poliisi heräsi vasta mieskaksikon kuoleman jälkeen, kun Zschäpe paljasti itse solun toiminnan laajuuden. Kertomansa mukaan hän sai tietää murhista vasta niiden tekemisen jälkeen. Hän on myöntänyt osallistuneensa vain muutaman pankkiryöstön suunnitteluun sekä kolmikon yhteisen kodin polttamiseen miesten kuoleman jälkeen.

Oikeudenkäynti alkoi jo vuonna 2013 ja on ollut sotien jälkeisen Saksan pisimpiä. Sen aikana on kuultu satoja todistajia ja asiantuntijoita. Uhrien omaiset valittavat kuitenkin, että monet kysymykset ovat yhä vailla vastauksia. Esimerkiksi sitä ei edelleenkään tiedetä, miten tappajat valitsivat uhrinsa.

STT

