Kymmenettuhannet protestoivat eläkeiän korotuksia vastaan Venäjällä – ”Eläke vasta arkussa”

Venäjällä kymmenettuhannet ihmiset ympäri maata ovat protestoineet suunniteltua eläkeiän korotusta vastaan.

Järjestäjien mukaan protestiin Moskovassa olisi kokoontunut 100 000 ihmistä. Paikalla olleiden tarkkailijoiden mukaan osallistujia olisi ollut vähemmän.

Protesteja järjestettiin myös Siperiassa ja Itä-Venäjällä.

Uudistus korottaisi eläkeikää naisilla 63 vuoteen ja miehillä 65 vuoteen. Tällä hetkellä Venäjän eläkeikä on 55 vuotta naisille ja 60 vuotta miehille. Verrattain alhainen eläkeikä on jäänteitä Neuvostoliiton ajoilta.

Yli 2,9 miljoonaa ihmistä on kirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan Venäjänpresidentin Vladimir Putinin puolueen tekemän ehdotuksen perumista.

Putinille tilanne on kiusallinen, sillä se on vaikuttanut hänen kansansuosioonsa. Heinäkuussa Putinin suosio oli valtion tutkimuslaitoksen mittauksissa laskenut 64 prosenttiin, kun vielä toukokuussa lukema huiteli 80 prosentin tuntumassa.

Putin itse sanoi viime viikolla, että ei pidä eläkeiän nostamisesta, mutta pitää sitä välttämättömänä.

– Venäläismiehet kuolevat keskimäärin 60-vuotiaina, joten he saavat eläkkeensä vasta ruumisarkussa, sanoi Venäjän kommunistisen puolueen johtaja Gennadi Zjuganov mielenosoituksessa pitämässään puheessa.

