Kymmeniä Kreikan paloissa loukkaantuneita edelleen sairaalassa – kateissa olevien määrää ei kerrottu

Kymmeniä Kreikan maastopaloissa loukkaantuneita oli edelleen tiistai-iltana hoidettavana sairaalassa. Viranomaisten mukaan hoidettavana oli reilut 80 ihmistä, joiden joukossa oli useita lapsia. Kymmenen sairaalassa olevan ihmisen vammojen kerrottiin olevan vakavia.

Paloissa tiedetään loukkaantuneen lähes 180 ihmistä. Kuolonuhreja on puolestaan ainakin 74, mutta luvun pelätään nousevan. Kreikan hallinto ei toistaiseksi ole kertonut, kuinka monen ihmisen uskotaan olevan kateissa.

Suuri osa kuolleista on löydetty Matin kylästä, jossa voimakkaasti puhaltanut tuuli ja sen myötä levinnyt tulipalo aiheuttivat pahoja tuhoja. Punainen Risti tiedotti aikaisin eilen, että Matissa sijaitsevan loma-asunnon liepeiltä löydettiin 26 ihmisen ruumiit. Kuolleiden joukossa oli myös lapsia.

– He olivat kenties perheitä, ystävyksiä tai ventovieraita, jotka yhdessä yrittivät suojautua ja päästä rantaan, pelastaja Vassilis Andriopoulos kuvasi näkyä.

Viranomaiset sanoivat eilen, ettei palo enää leviä Matissa, joka sijaitsee Ateenasta nelisenkymmentä kilometriä itään. Tuli raivosi kuitenkin tiistai-iltana edelleen ainakin Kinetan rannikkokylässä 50 kilometriä Ateenasta länteen.

STT

Kuvat: