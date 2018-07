Kyröntien pinta Marttilassa on huonossa kunnossa, syy toistaiseksi tuntematon

Kyröntien pinta Marttilan Ollilan ja Pöytyän Kyrön välillä on huonossa kunnossa 2,5 kilometrin matkalta. Tiestä irtoaa pikeä, joka tekee sen pinnasta liukkaan, erityisesti sadesäällä. Piki voi myös korkeilla ajonopeuksilla lentää toisiin autoihin pikkukivien lailla.

Turun tieliikennekeskuksen Mikko Penkkalan mukaan nopeusrajoitus tiellä on laskettu 50 kilometriin tunnissa. Lisäksi tielle on tänä aamuna levitetty kivituhkaa, joka sitoo pikeä ja estää sen lentämisen. Tielle on myös tuotu irtokivimerkit.

Syy tienpinnan huonoon kuntoon on epäselvä. Ongelmat alkoivat keskiviikkona.

– Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä, miksi tie on mennyt huonoon kuntoon. Asiaa selvitetään, mutta toistaiseksi annetaan vain ensiapua kivituhkalla, Penkkala kertoo.

Tie 2253 on edelleen ajokelpoinen lasketuilla nopeusrajoituksilla. Jos tienpinta olisi todettu hyvin liukkaaksi ja huonokuntoiseksi, olisi liikenne järjestetty kiertoteitse.