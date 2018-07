Kysely: SDP suomalaisten ykkössuosikki hallitukseen, vihreät ja kokoomus kakkosena

SDP olisi suosituin puolue hallitukseen, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kysely.

Vastanneista noin 45 prosenttia on tätä mieltä. Perässä tulevat kokoomus ja vihreät, joita hallitukseen toivoo 37 prosenttia vastaajista. Keskusta on aivan niiden tuntumassa 36 prosentin tuella.

Perussuomalaisten ja sinisten suosio jää reiluun kymmenesosaan.

Vastaajilta kysyttiin, minkä puolueiden tulisi olla maan hallituksessa. Keskustan ja kokoomuksen kannattajat toivoivat hallitusta, jossa siniset korvattaisiin SDP:llä, RKP:llä tai kristillisdemokraateilla. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton tukijat kannattavat näistä puolueista muodostettavaa punavihreää hallitusta.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Haastatteluja tehtiin kesäkuun alussa internetpaneelissa yhteensä 1004. Virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT