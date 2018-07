Kysely: Suomalaisista 14 prosenttia rahoittaa lomailuaan lainalla

Lähes joka viides ihminen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on ottanut tai aikoo ottaa tänä kesänä lainaa lomasuunnitelmiaan varten, kertoo ohjelmistoyritys Tiedon teettämä pohjoismainen lainabarometri.

Suomalaisista 14 prosenttia rahoittaa lomailuaan lainalla. Suomalaiset ottavat lainaa erityisesti auton ja moottoripyörän ostoon sekä lomamatkoihin. Rahaa lainataan myös kodin tai kesäasunnon kunnostamiseen. Suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan harkitse minkäänlaisen lainan ottamista kesämenoihin.

Lähinaapureissa lainaa otetaan useammin. Ruotsalaisista 22 prosenttia on rahoittanut lomailuaan lainalla, norjalaisista 21 prosenttia.

Lainabarometri perustuu markkinatutkimusyhtiö YouGovin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kesäkuussa tekemän kyselyn tuloksiin. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 3 075 yli 18-vuotiasta naista ja miestä.

Tutkimus on tehty Ruotsissa jo neljänä perättäisenä vuotena, tänä vuonna Suomi ja Norja olivat ensimmäistä kertaa mukana. Virhemarginaali on 1,4 prosenttiyksikköä.

STT