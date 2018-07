Japania koettelevassa Jongdari-taifuunissa on loukkaantunut ainakin 19 ihmistä.

Taifuuni on kulkenut maan keskiosasta kohti läntistä Chugokun aluetta, joka on hiljattain joutunut myös maavyöryjen ja tulvien koettelemaksi.

Taifuuni on jo tuonut Itä-Japaniin rankkasateita.

Kymmeniätuhansia ihmisiä maan länsiosassa on pyydetty lähtemään kodeistaan.

