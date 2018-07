Lähes jäljettömiin hävinneestä matkustajakoneesta on löytynyt vain muutama osa

Kuala Lumpurista Pekingiin matkalla ollut Malaysian Airlinesin matkustajakone katosi maaliskuussa 2014, kun se oli kääntynyt pois reitiltään. Koneen oletetaan olleen keskellä Intian valtamerta, kun koneesta saatiin viimeinen signaali.

Koneen etsinnöissä on käyty läpi yli 200 000 neliökilometriä merenpohjaa, mutta turhaan. Vuosien varrella rannoilta on löytynyt vain muutamia osia, jotka varmuudella kuuluvat koneeseen.

Koneessa oli 239 ihmistä: eniten kiinalaisia, mutta myös malesialaisia ja useiden muiden maiden kansalaisia.

Mysteeriin toivotaan edes jotain lisävalaistusta, kun Malesian odotetaan maanantaina julkistavan kansainvälisen ryhmän tutkimusten tulokset.

– Tässä raportissa tuodaan esiin jokainen tutkimusryhmän kirjaama sana, lupasi kuljetusministeri Anthony Loke kertoessaan julkistuksestaStraits Timesin mukaan.

Hän vakuutti, että kaikki on raportissa sellaisenaan, ilman lisäyksiä tai korjailuja.

Ennen julkistusta raportti aiotaan esitellä koneessa olleiden omaisille. Omaisia edustava Voice 370 -ryhmä vaati toukokuussa täydellistä selontekoa katoamiseen liittyvistä asioista ja kaikkien asiakirjojen julkistusta.

Katoamisesta monia teorioita

Lennon MH370 katoamisen syistä on esitetty monenlaisia teorioita. Niitä on ollut mahdoton kumota tai vahvistaa.

Huomiota on saanut esimerkiksi kanadalaisen lento-onnettomuustutkija Larry Vancen teoria, että itsemurhahakuinen lentäjä lensi koneen tahallaan mereen. Australialaisviranomaiset ovat pitäneet teoriaa epäuskottavana.

Australialaistutkijat ovat päätelleet, että kone todennäköisimmin syöksyi mereen polttoaineen loputtua.

STT

