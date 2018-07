Lännen Media: Liki puolet uuden taksinkuljettajakokeen paikallistuntemusosion suorituksista hylätty

Paikallistuntemuksen osio on osoittautunut uuden taksinkuljettajan kokeen kompastuskiveksi, kertoo Lännen Media. Liikenneturvallisuusviraston Trafin mukaan tähän mennessä lähes puolet paikallistuntemusta mittaavan koeosion suorituksista on hylätty.

Yksikönpäällikkö Marko Rajamäki Trafista luonnehtii paikallistuntemusosion hylkäysprosenttia korkeaksi, mutta uskoo, että syy voi olla siinä, että kokeeseen tullaan valmistautumatta.

Heinäkuun alussa voimaan tulleen lakiuudistuksen mukainen taksinkuljettajan koe on kaksiosainen. Kokeen toisen eli teoriaosion läpäisyprosentti on tähän mennessä ollut noin 72.

Kuluneen kolmen viikon aikana teoriaosioita on tehty reilut 400 ja paikallistuntemusta mittaavia osioita yli 550 kertaa. Määrien ero selittyy sillä, että koko koetta ei tarvitse uusia, jos vain toinen osio hylätään.

Aiemman taksilain aikana paikallistuntemuksen koetta edelsi pakollinen koulutus. Uusi laki ei vaadi koulutusta.

Lännen Median mukaan taksinkuljettajan ajolupia on myönnetty heinäkuussa yli 500. Luvussa on mukana myös jatkoluvat.

STT

