Lapin ralli keskeytyi ulosajoon Laukaassa, Tänak jatkaa johdossa

Esapekka Lapin MM-ralli keskeytyi tänään Laukaassa ajetulle 20. erikoiskokeelle. Lappi ajoi Toyotansa ulos tieltä noin kilometri ennen maalia 11,74 kilometrin mittaisella erikoiskokeella.

Lappi oli kolmen ajopäivän jälkeen rallissa neljäntenä. Hän ja kartanlukija Janne Ferm eivät loukkaantuneet ulosajossa.

Lappi voitti Suomen MM-rallin viime vuonna, mutta menetti tänä vuonna mahdollisuutensa kärkeen jo perjantain ensimmäisellä erikoiskokeella.

Viron Ott Tänak on vahvoilla voittamaan ensimmäisen Suomen MM-rallinsa. Tänak ajoi päivän ensimmäisellä erikoiskokeella kolmanneksi.

– Oli surullista nähdä Lappi ulkona tieltä, en odottanut sellaista. Erikoiskoe on todella liukas, Lapin tallikaveri Tänak sanoi MM-sarjan radiolle.

Pohja-ajan ajoi rallissa toisena oleva Mads Östberg, joka kukisti kolmossijalla olevan Jari-Matti Latvalan 0,9 sekunnilla.

Uuden-Seelannin Hayden Paddon nousi rallissa neljänneksi. Teemu Suninen on kilpailussa viidentenä. Hän kuvasi ajamista hankalaksi.

WRC2-luokkaa johtaa Eerik Pietarinen. Eilen iskuvaimentimen ongelmista kärsinyt Kalle Rovanperä kukisti Pietarisen 20. erikoiskokeella kahdeksalla sekunnilla.

– Ei tultu aivan täysiä, Rovanperä sanoi.

Rallista on ajamatta enää kolme erikoiskoetta.

STT

