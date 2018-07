Lappi on lämpimintä Suomea alkavalla viikolla – mittari voi hipoa jopa 28:aa astetta

Lappi on alkavalla viikolla Suomen lämpimintä aluetta, jossa rikotaan yleisesti hellerajat, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat pohjoisessa ovat laajalti yli 25:n, ja paikoin saavutetaan jopa 27-28 asteen helteet.

Odotettavissa on maan pohjoisosien kannalta yksi kesän toistaiseksi lämpimimmistä viikoista. Sen sijaan etelässä alkuviikko on pilvistä, viileää ja paikoin sateista.

– Alkuviikolla Pohjois-Suomessa on poutaista ja helteistäkin, helleraja rikkoutuu yleisesti maanantain ja tiistain aikana. Maan etelä- ja keskiosissa vallitsee koillisvirtaus, eli pilvisyys on runsaampaa ja lämpötila jää 15-20 asteen välille, eikä sateiltakaan vältytä, kertoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila.

Etelässä lämpötila voi viileimmillään laskea paikoin alle 15 asteen. Tiistaista odotetaan viikon sateisinta päivää maan etelä- ja keskiosissa. Erityisen sateista ja pilvistä sää on pääkaupunkiseudulla.

Loppuviikosta lämpöä ehkä myös etelään

Loppuviikosta on mahdollista, että lämpö leviää myös maan eteläisiin osiin, eivätkä hellelukemat ole mahdottomia etelässäkään.

– On se ihan mahdollisuuksien rajoissa, että hellettä tulee myös etelään, mutta loppuviikosta on kyllä huomattavaa epävarmuutta säämalleissa. Yhdessä mallissa on laajalti hellettä, mutta toinen on selvästi epävakaisempi, kuvailee Jylhä-Ollila.

Voimakkaita ukkosrintamia tai tuulenpuuskia viikolle ei odoteta. Veneilyolosuhteet ovat hyvät erityisesti pohjoisessa järvivesillä ja merellä.

Maan keski- ja eteläosissa sateet ja tuulet voivat haitata veneilyä maanantaina ja tiistaina.

– Merellä on hyvä näkyvyys ja tuulta lähinnä maanantaina. Sateita on alkuviikon aikana eteläisillä ja lounaisilla merialueilla, meteorologi kertoo.

Kokonaisuutena heinäkuun ensimmäinen viikkoa näyttää kuitenkin hyvältä, päivystävä meteorologi arvioi.

– Lomalaisten kannalta ihan hyvältä näyttää, pois lukien nuo maanantai ja tiistai. Varmasti alkuviikon lukemista sää lämpenee myös etelässä.

