Lappi on lämpimintä Suomea alkavalla viikolla

Lappi on alkavalla viikolla Suomen lämpimintä aluetta, jossa rikotaan yleisesti hellerajat, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat pohjoisessa ovat laajalti yli 25:n, ja paikoin saavutetaan jopa 27-28 asteen helteet.

Odotettavissa on maan pohjoisosien kannalta yksi kesän toistaiseksi lämpimimmistä viikoista. Sen sijaan etelässä alkuviikko on pilvistä, viileää ja paikoin sateista.

– Alkuviikolla Pohjois-Suomessa on poutaista ja helteistäkin, helleraja rikkoutuu yleisesti maanantain ja tiistain aikana. Maan etelä- ja keskiosissa vallitsee koillisvirtaus, eli pilvisyys on runsaampaa ja lämpötila jää 15-20 asteen välille, eikä sateiltakaan vältytä, kertoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila.

Loppuviikosta on mahdollista, että lämpö leviää myös maan eteläisiin osiin, eivätkä hellelukemat ole mahdottomia etelässäkään.

Ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta keskiviikon jälkeen, ja viileä sää saattaa myös jatkua etelässä.

Voimakkaita ukkosrintamia tai tuulenpuuskia viikolle ei odoteta. Veneilyolosuhteet ovat hyvät erityisesti pohjoisessa järvivesillä ja merellä.

STT