Latvala ajaa Jyväskylässä uransa jatkon puolesta

Rallikaudesta 2018 piti tulla huima suomalaissesonki. Tehdastiimeistä sopimuksen sai kolme kuljettajaa, ja pienemmässä WRC2-luokassa sinivalkoisia värejä kantavia pilotteja on nähty myös iso nippu, kirkkaimpana tähtenä 17-vuotias Kalle Rovanperä.

Toisin kävi. Vuoden ensimmäinen puolisko MM-sarjassa on ollut suomalaisittain odottamattoman vaisu, ja menestys on karannut muille. Kokenut Jari-Matti Latvala lähti kauteen mestaruus mielessään Toyotan debyyttikauden jälkeen, mutta takana on nyt viisi perättäistä keskeytystä.

– Kausi on ollut minulle todella vaikea, ja on ollut rutkasti monenlaisia vastoinkäymisiä. Olen toki tehnyt itsekin virheitä, Latvala myöntää Suomen MM-rallin kynnyksellä.

Toyota oli viime vuonna Suomen ralliteillä ylivertainen, joskin Latvala keskeytti tekniseen vikaan. Torstaina alkava Jyväskylän kisa on Latvalalle tuiki tärkeä. Tulosta on pakko tulla, sillä koko ralliuran jatko on uhattuna surkean sesongin takia.

– Nyt olisi kiva, kun saisi sen oman rytmin ja ajamisen taas esiin. Uskon, että jos pystyn ajamaan kuin viime vuonna täällä, niin varmasti vauhti on kohdillaan. Auton suorituskyvystä homma ei ainakaan jää kiinni, Latvala toteaa.

Muutama valonpilkahdus

Toyotan toinen suomalaiskuski, ensimmäistä täyttä kauttaan MM-sarjassa ajava Esapekka Lappi ansaitsee alkukaudestaan kohtalaisen arvosanan. Lappi on saavuttanut tällä kaudella yhden palkintosijan ja kolme power stage -erikoiskokeen voittoa.

Lappi puolustaa Suomen MM-rallin ykkössijaa. Pieksämäkeläinen povaa kovinta haastetta kotimaisilta kollegoiltaan.

– Olen luottavainen, että pystyn ajamaan voitosta. Oma lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen. Takaa Teemu (Suninen) ja Jari-Matti (Latvala) tulevat varmasti tosi kovaa perjantaina, Lappi huomauttaa.

Palkintokorokkeelle suomalaisista on noussut myös Teemu Suninen, joka oli Portugalin rallissa kolmas. Jokelalaisella on takana vasta seitsemän rallia WRC-luokassa, ja näytöt ovat kokemukseen nähden hyvät.

– Kausi on ollut pääosin hyvä, mutta toki siellä on tullut muutama yllätys vastaan. On löydetty asioita, mitä pitää parantaa. Tärkeintä on, että ne jutut ovat tiedossa. Ehdottomasti kausi on ollut tähän mennessä positiivinen, Suninen summaa.

Pakkovoiton paikka Jyskälässä

Suomalaisten edellinen voitto MM-sarjassa on Lapin viime vuoden ykköstila Jyväskylässä. Kotikilpailussa rallimaine on säilytettävä ja voittokantaan palattava. Varsinkin Latvalan päässä paine on varmasti kova.

– Minulla on sellainen tunne, että me olemme menneet eteenpäin. Toivottavasti kehitys riittää, ja olemme muita edellä. Varmasti kisa on kovempaa kuin viime vuonna. Muutkin ovat tehneet töitä, tuurilaiskonkari pyörittelee.

Suninen jäi täpärästi neljänneksi sorateiden viime vuoden grand prix’ssä. Nuori suomalaiskuski ei tyydy tällä kertaa ainakaan vähempään.

– Täysiä ja kovaa, siinä ovat tavoitteet. Tietysti haluan parantaa viime vuodesta. Itse kuitenkin keskityn vain omaan tekemiseeni, enkä niinkään mieti sijoituksia. Sunnuntaina selviää, mihin vauhti riittää, Suninen paaluttaa.

– Tavoite ei voi olla mikään muu kuin voitto. Luulen, että voiton saavuttaminen on vaikeampaa kuin viime vuonna. Itsellä on nyt enemmän kokemusta, mutta tallien väliset erot ovat tasoittuneet, Lappi linjaa.

