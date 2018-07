Laulaja-näyttelijä Hanna-Riikka Siitonen on kuollut 47-vuotiaana

Taikapeili-yhtyeestä ja Uusi päivä -tv-sarjasta tunnettu laulaja-näyttelijä Hanna-Riikka Siitonen on kuollut. Asia vahvistettiin STT:lle hänen lähipiiristään. Siitonen oli kuollessaan 47-vuotias.

Siitosen ja Nina Tapion Taikapeili-duo nousi kuuluisuuteen 1990-luvulla hitillään Jos sulla on toinen. Taikapeilissä vahvat vokaaliosuudet yhdistyivät melodiseen tanssibeatiin ja konepoppiin.

– Ja me laulamme aina. Automatkalle kanssamme joutuneet voivat vahvistaa tämän, Hanna-Riikka Siitonen kertoi STT:lle vuonna 1994, kun Taikapeilin menestysalbumi Suuri salaisuus oli vastikään ilmestynyt.

Hanna-Riikka Siitosen lapsuudenkodissa musiikilla oli vahva kaikupohja, mikä juontui isä Matti ”Fredi” Siitosen urasta levylaulajana. Siitosen äiti Eva-Riitta Siitonen on ollut Helsingin ylipormestari.

Hanna-Riikka Siitonen oli naimisissa näyttelijä Janne Virtasen kanssa, ja heillä on tytär.

Helsingin Sanomien mukaan Siitonen sairastui vuonna 2000 kilpirauhassyöpään ja oli viime viikot saattohoidossa.

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005769150.html

STT

Kuvat: