LeBron Jamesia odottaa Lakersissa suuri työmaa – ”Pidän haasteesta”

Koripallon NBA-tähti LeBron James aikoo olla uudessa seurassaan Los Angeles Lakersissa neljän vuoden ja 154 miljoonan dollarin sopimuksen arvoinen. Hänellä on myös edessään tehtävä, joka ei ole takavuosien menestysseuralta onnistunut pitkään aikaan.

Lakers yrittää päättää historiansa heikoimman jakson Jamesin johdolla. Tavoitteina siintävät pudotuspelit ja mestaruusjahti.

– Pidän haasteesta, että voin auttaa joukkuetta saavuttamaan sijoitukset, joissa se ei ole hetkeen ollut. Lakers ei ole pelannut pudotuspeleissä muutamaan vuoteen, mutta Lakersin organisaatio ja seura kamppailevat paikasta kaikkien suurien kanssa, James sanoi ESPN:n mukaan.

James, 33, antoi maanantaina ensimmäisiä haastatteluitaan sen jälkeen, kun hän jätti Cleveland Cavaliersin ja siirtyi Lakersiin. Cavaliers voitti neljänä kautena peräkkäin itälohkon mestaruuden ja vuonna 2016 koko NBA:n mestaruuden.

LeBron James voitti NBA-mestaruudet myös 2012 ja 2013, jolloin hän edusti Miami Heatia. Hän on pelannut NBA:n finaaleissa kaikkiaan yhdeksänä vuonna ja kahdeksana vuonna peräkkäin.

”Kaverit rakastavat palloa”

Jamesin odotetaan tuovan Lakersiin tuoretta menestysosaamista. Lakers voitti mestaruuden viimeksi vuonna 2010 ja on nyt jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle viidellä peräkkäisellä kaudella. Seuralla on kaikkiaan kuusitoista mestaruutta, joten menestyspaineet ovat olemassa.

Jamesin lisäksi joukkue vahvistui tulevaksi kaudeksi Lance Stephensonilla, JaVale McGeellä, Michael Beasleyllä ja Rajon Rondolla.

– Kaverit rakastavat palloa ja siksi tekevät tätä joka päivä, niin myös minä. Lance, JaVale, Beas ja Rondo ovat kavereita, jotka heräävät joka päivä ja ajattelevat koripalloa. Kaikki muu on toissijaista, James ruoti hänen tapaansa Lakersiin siirtyneiden elämänasennetta.

Viime kaudella James pussitti keskimäärin 27,5 pistettä ottelussa, voitti 8,6 levypalloa ja antoi 9,1 koriin johtanutta syöttöä. Jamesin levypallo- ja syöttökeskiarvot olivat hänen uransa parhaat.

