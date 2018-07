Lehti: Trump lähetti Nato-johtajille teräväsanaisia kirjeitä puolustusmenoista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt useiden Nato-maiden johtajille teräväsanaisia kirjeitä puolustusliiton 11.-12. heinäkuuta järjestettävän huippukokouksen kynnyksellä, kertoi New York Times maanantaina.

Lehden mukaan presidentin kirjeissä puolustusliiton jäseniä moititaan siitä, etteivät ne käytä tarpeeksi rahaa puolustusmenoihinsa.

Kirjeitä on lehden tietojen mukaan lähetetty kesäkuussa ainakin Saksalle, Belgialle, Norjalle ja Kanadalle.

– Yhdysvalloissa on kasvavaa turhautumista siitä, että liittolaisemme eivät pidä kiinni lupauksistaan, Saksan liittokansleri Angela Merkelille suunnatussa kirjeessä sanotaan.

Trump on useaan otteeseen kyseenalaistanut Naton merkityksen ja väittänyt, että puolustusliiton muut jäsenet hyväksikäyttävät Yhdysvaltoja.

