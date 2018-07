Lentomatkustajien määrä suomalaisilla lentokentillä on tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvanut jo 12,3 miljoonaan, kertoo Finavia. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajasta on tullut lähes 12 prosenttia, eli 1,3 miljoonaa matkustajaa.

Selvästi vilkkain lentokenttä Suomessa on vähemmän yllättävästi Helsinki-Vantaa, jonka kautta kulki alkuvuoden aikana 10,1 miljoonaa lentomatkustajaa. Toiseksi eniten matkustajia oli Oulussa, jota käytti 556 000 matkustajaa.

STT