Leo Komarov vaihtaa seuraa – suuntana New York Islanders

Kokenut suomalaisjääkiekkoilija Leo Komarov on tehnyt neljän vuoden mittaisen sopimuksen New York Islandersin kanssa. Sopimuksen arvo on yhteensä 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli runsaat kymmenen miljoonaa euroa.

Komarov pelasi viisi kautta Toronto Maple Leafsissa, mutta nyt hyökkääjän matka jatkuu Islandersin paitaan.

– Aika Torontossa toi mukanaan paljon upeita kokemuksia, hienoja ystävyyssuhteita ja ikimuistoisia elämyksiä Kanadan kiekkopääkaupungissa. Odotan todella innolla myös aikaa New Yorkissa sekä pelaamista Islanders-fanien edessä. Kyseessä on legendaarinen joukkue, Komarov sanoi vedonlyöntiyhtiö NordicBetin tiedotteessa.

STT

