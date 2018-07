Leveelahti saavutti kiekonheiton hopeaa 19-vuotiaiden MM-kilpailuissa

Suomen Helena Leveelahti kiskaisi yleisurheilun 19-vuotiaiden MM-kilpailujen kiekkofinaalin toisella heitollaan tuloksen 56,80. Heitto toi Leveelahdelle MM-hopean, ikäluokan Suomen ennätyksen ja paikan elokuussa järjestettäviin yleisurheilun aikuisten EM-kilpailuihin.

– Uskomatonta saavuttaa mitali kotiyleisön edessä. Ei ole parempaa hetkeä kuin olla tässä ja nyt, Leveelahti tunnelmoi Ylen haastattelussa.

Tampereella järjestettävissä kilpailuissa naisten kiekon MM-kultaa vei Moldovan Aleksandra Emilianov, jonka voittotulos oli 57,89. Kolmas oli Kuuban Silinda Oneisi Morales tuloksella 55,37.

– Tästä saa valtavasti energiaa ja motivaatiota jatkaa eteenpäin. Olen sanonut Emilianoville, että otan hänet kiinni. Nyt olin jo lähellä, Leveelahti iloitsi mitaliaan.

Lehikoinen ja Mattila paransivat vauhtiaan välierissä

Viivi Lehikoisen ja Nea Mattilan taival 400 metrin aitajuoksussa päättyi välieriin. Lehikoinen juoksi kauden parhaalla ajallaan 57,70 yhdeksänneksi, ja Mattila oli 13:s ennätyksellään 58,26.

Molemmat karsiutuivat nuorten MM-kisojen loppukilpailusta, Lehikoinen vain kahden sekunnin sadasosan erolla.

Lehikoinen aloitti juoksunsa vauhdilla, mutta hukkasi voimia harppoessaan aitavälejä 15 askeleella.

– En pystynyt juoksemaan 15 askeleella välejä rennosti. Siihen meni energiaa, ja se kostautui lopussa. En pystynyt taistelemaan enää sijoituksista, erässään kolmanneksi juossut Lehikoinen harmitteli.

– Pakko on silti olla tyytyväinen, kun tulee kauden paras ja uran toiseksi paras aika.

Lehikoinen kohensi kauden parasta tulostaan 0,6 sekuntia. Viime kesänä juoksemastaan ennätyksestä hän jäi reilun sekunnin.

Mattila parantaa juoksu juoksulta

Mattila aloitti juoksunsa rauhallisesti ja alkoi nousta toisessa kaarteessa. Samalla hän sai lisäenergiaa yleisöstä.

– Kuulin yleisön huutavan nimeäni, kun tulin etusuoralle. Siinä päätin, että ”juostaan vielä kovempaa”, Mattila kertoi sisukkaasti esityksestään.

Mattila tuli suoralle neljäntenä ja näytti hetken saavuttavan edellä juoksevia, mutta ero säilyi samana viimeisen aidan jälkeen.

– Minulla ei ollut ihan tarkkaa suunnitelmaa juoksuun, mutta paremmin meni kuin kuvittelin, Mattila hymyili.

Mattila tutustui 400 metrin aitajuoksuun viime vuoden elokuussa. Tampereen kisoissa hän hoksasi lajin omakseen.

– Näyttää, että minulla on edelleen vara parantaa, kun ennätys tulee näin nopeasti alas, Mattila iloitsi.

Mattila juoksi viime kesänä ajan 59,99. Tältä kesältä hänellä on viisi starttia ja ennätys on kohentunut joka kerta yhtä juoksua lukuun ottamatta.

Mattila juoksee seuraavaksi Kalevan kisoissa.

– Jos juoksen aidat, tavoite on alittaa 58 sekuntia.

Sillä Mattila tavoittelisi jo Lehikoisen vauhtia.

– Suomen mestaruus olisi bonusta, Mattila kommentoi seurakaverusten mahdollista mestaruuskamppailua.

STT

Kuvat: