Linnunmunia rosvotaan erityisesti Lapissa

Suomalaisia linnunmunia ryövätään lintujen pesistä ja myydään korkeaan hintaan erityisesti ulkomaille. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan toiminta vaarantaa monen lajin tulevaisuuden.

Viranomaisten mukaan kyse on järjestäytyneestä kansainvälisestä rikollisuudesta.

Suomessa toiminta keskittyy erityisesti Lappiin. Siellä on paljon lajeja, jotka eivät pesi muualla. Näitä ovat vaikkapa kahlaajat, petolinnut, pöllöt ja Lapin kuuluisin lintulaji kuukkeli, luettelee BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Järjestöjen ja Lapin ely-keskuksen ylitarkastajan Taina Kojolan mukaan rosvoille kelpaavat kaikki lajit.

– Ne ovat eräänlaisia trofeita, Kojola sanoo ja vertaa munien rosvoamista salametsästykseen.

Munista haudotaan myös eläviä lintuja

Munia kerätään kokoelmiin pelkkinä munina, mutta joistakin on ilmeisesti tarkoitus hautoa eläviä lintuja. Lintuja myös täytetään.

Haukkoja käytetään haukkajalostukseen, sillä haukkametsästys on suosittu laji esimerkiksi Britanniassa.

Kojola ja Arkiomaa sanovat, että toiminta vaikuttaa järjestäytyneeltä. Tullin rikostutkinnan Vaasan ryhmän tulliylitarkastaja Seppo Mäkitalo vahvistaa asian.

– Ihmiset kuuluvat samoihin piireihin. Heillä on keskinäisiä kytköksiä.

Verkostoissa on mukana sekä suomalaisia että ulkomaalaisia linnunmunien keräilijöitä. He kuljettavat munia hiljaisten raja-asemien kautta.

Ely-keskuksen Kojola ei ymmärrä munien keräilyä alkuunkaan.

– Voisihan sitä keräillä vaikka kuvia kuten pikkutytöt keräävät kiiltokuvia, Kojola sanoo.

