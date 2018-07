Linnut pärjäävät ilman ihmisiäkin – Vesiastian avulla on helppo auttaa eläimiä

Ihmisiltälöytyy runsaasti halua ja intoa auttaa eläimiä, kertoo Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sari Pesonen . Hän kertoo salolaisten soittelevan yhdistykselle ja kyselevän siitä, miten he voisivat helpottaa eläinten oloa tällä helteellä.

Yksi helppo tapa auttaa eläimiä on asettaa omaan pihapiiriin vesiastia niitä varten. Varsinkin siileillä ja oravilla on nyt tukalat oltavat.

– Oraville ja siileille sopii matala astia, kuten vaikkapa kukkaruukun savinen tai muovinen aluslautanen.

Linnuistakin ollaan huolissaan, mutta niiden tilanne ei ole yhtä tukala. Linnut tarvitsevat vettä niin juotavaksi kuin kylpemistä varten. Ne saavat jo pelkästään ravinnostaan vettä.

Ihmisten vesiastioita ne eivät välttämättä tarvitsisi ollenkaan.

– Jos ulos asettaa vesiastian, niin kyllähän siinä lintuja käy. Ne eivät kuitenkaan varsinaisesti tarvitse astioita, toteaa Turun lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja

Vesiastialla runsain joukoin käyvät linnut voivat saada niiden vesitilanteen vaikuttamaan tukalalta ihmisten silmissä. Vesiastialla käydään, koska se sattuu olemaan olemassa.

Vuosi on Kårlundin arvion mukaan muutenkin ollut linnuille suhteellisen hyvä.

– Poikasille varmasti riitti sapuskaa, kun oli lämmintä. Eikä tuolla missään ole näkynyt suuria määriä kuolleita tai janoon nääntyneitä lintuja.

Kårlund ei näe mitään pahaa lintuja varten pihalle laitetuissa vesiastioissa.

Pesonen suosittelee linnuille syvähköä pesuvatia. Vadin pohjalle kannattaa asetella kiviä ja oksa, jotta pienemmät vettä tarvitsevat eläimet eivät huku sinne.

Vesiastioiden kanssa on oltava tarkkana hygieniasta, korostavat sekä Pesonen että Kårlund.

Pesosen mukaan astiaa on muistettava pestä ja siinä oleva vesi on vaihdettava säännöllisin väliajoin riippumatta siitä, mille eläimille vesiastia on tarkoitettu. Astiaa käsiteltäessä on hyvä myös suojata omat kädet.

