Loppuviikoksi luvassa sadekuuroja – koko maan yllä lämmintä ja kosteaa ilmamassaa

Sää jatkuu loppuviikon vaihtelevana, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tänään idästä on tulossa sateita, jotka painottuvat Itä-Suomeen ja Kainuuseen. Sateet saapuvat Etelä-Suomeen iltapäivällä ja länteen illemmalla.

Viikonloppuna Suomen yllä pyörii lämmintä ja kosteaa ilmamassaa. Luvassa voi olla sadekuuroja, mutta vielä on vaikea arvioida, missä päin maata vettä sataa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilat voivat eteläisessä Suomessa pyöriä 20 asteessa, jos sää on aurinkoinen.

STT