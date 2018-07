30 asteen raja voi ylittyä Lapissa – loppuviikon sää jatkuu helteisenä

Sää jatkuu hyvin lämpimänä koko loppuviikon ajan ja mahdollisesti pitempäänkin, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Tänään on lämpimintä maan keski- ja pohjoisosissa. Rovaniemen ja Sodankylän suunnalla voidaan jo päästä lähelle 30 asteen rajaa. Etelässä on tänään pilvisempää ja paikoin voi esiintyä sadekuurojakin. Lämpötilat ovat etelässä parinkymmenen asteen tuntumassa.

Lähipäiviksi etenkin Lappiin on odotettavissa vielä lämpimämpää ilmaa.

– Todennäköisesti jossain vaiheessa Lapissa 30 astetta menee rikki, arvioi päivystävä meteorologi Ilona Lang Ilmatieteen laitokselta.

Vuoden toistaiseksi lämpimin lukema on 29,6 astetta, joka mitattiin Kemiönsaaressa, Helsinki-Vantaalla ja Kouvolassa 15. toukokuuta. Viime vuonna 30 asteen raja ei ylittynyt.

Maan etelä- ja keskiosissa sää jatkuu loppuviikollakin hieman pilvisempänä.

– Sadekuuroja on loppuviikolla liikkeellä lähinnä maan etelä- ja länsiosiin painottuen, Lang kertoo.

Lähipäivinä ja viikonloppuna päästään koko maassa hellelukemiin tai ainakin lähelle.

– Hyvin lämpimänä jatkuu koko loppuviikon ainakin. Ei tässä hirveästi viilenemisen merkkejä ole myöskään ensi viikolla.

Metsäpalovaroitus on voimassa maan länsiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ja Ahvenanmaalla.

STT

