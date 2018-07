Loppuviikon sää jatkuu helteisenä – 30 asteen raja voi ylittyä Lapissa

Sää jatkuu hyvin lämpimänä koko loppuviikon ajan ja mahdollisesti pitempäänkin, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Tänään on lämpimintä maan keski- ja pohjoisosissa. Rovaniemen ja Sodankylän suunnalla voidaan jo päästä lähelle 30 asteen rajaa. Etelässä on tänään pilvisempää, ja lämpötilat ovat parinkymmenen asteen tuntumassa.

Lähipäiviksi etenkin Lappiin on odotettavissa vielä lämpimämpää ilmaa, ja 30 asteen ylittyminen on hyvinkin mahdollista.

Vuoden toistaiseksi lämpimin lukema on 29,6 astetta, joka mitattiin Kemiönsaarella, Helsinki-Vantaalla ja Kouvolassa 15. toukokuuta.

STT

Kuvat: