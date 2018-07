Löw jatkamassa Saksan valmentajana MM-fiaskosta huolimatta – Puolassa päävalmentaja sai potkut

Saksan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Joachim Löw on jatkamassa tehtävässään, vaikka MM-kilpailut päättyivät Saksan osalta täydelliseen mahalaskuun. Hallitseva maailmanmestari jäi alkulohkoon Venäjällä järjestettävissä MM-kilpailuissa, mutta saksalaislehti Bildin ja Sport Bildin mukaan 58-vuotias valmentaja ei aio erota tehtävästä eikä häntä olla erottamassa.

Löw teki toukokuussa jatkosopimuksen Saksan maajoukkueen valmentamisesta. Sopimus ulottuu vuoteen 2022 asti. Saksan putoamisen jälkeen käynnistyivät spekulaatiot Löwin jatkosta. Hän on toiminut Saksan päävalmentajana vuodesta 2006 lähtien.

Saksan jalkapalloliitto ei ole vahvistanut Löwin jatkoaikeita, mutta on ilmoittanut, ettei aio antaa potkuja valmentajalle. Nyt valmentajalla on edessä kestomenestyjän palauttaminen normaalitasolleen.

– Se vaatii kauaskantoisia toimenpiteitä ja selkeän muutoksen, Löw sanoi Saksan joukkueen saavuttua kotimaahansa.

Kokeneilta pelaajilta tukea

Kokeneet pelaajat Thomas Müller, Sami Khedira ja Toni Kroos ilmaisivat tukensa Löwille. Kolmikosta Müller ja Khedira tosin joutuivat kannattajien hampaisiin peliesitystensä vuoksi, ja jo MM-kilpailujen aikaan Löwiä syytettiin monien pitkäaikaisten pelaajien suosimisesta.

Sanomalehti Frankfurt Allgemeine Zeitung kirjoitti nimettömänä pysytelleen pelaajan kertoneen, että joukkue oli jakautunut kokeneiden ja nuorien pelaajien leireihin. Myös maalivahti Manuel Neuerin peluuttamista ihmeteltiin pitkäaikaisen loukkaantumisen jälkeen, kun maaliin olisi ollut laittaa huippukauden torjunut Marc-Andre der Stegen.

Maajoukkue oli kohun keskellä jo ennen MM-kilpailuja, kun se kompasteli harjoitusotteluissaan ja turkkilaistaustaiset pelaajat MesutÖzil sekä IlkayGündogan poseerasivat yhdessä vaalikampanjaansa tehneen Turkin presidentti RecepTayyipErdoganin kanssa. Saksan kannattajat buuasivat pelaajakaksikolle harjoitusottelun yhteydessä.

Puolan päävalmentaja sai potkut

Puolan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Adam Nawalka puolestaan joutuu jättämään tehtävänsä maan heikon MM-menestyksen vuoksi.

Puola jäi H-alkulohkossa viimeiseksi. Se oli jo menettänyt jatkomahdollisuutensa ennen viimeistä otteluaan, jossa Puola voitti Japanin.

– Tunnen itseni vastuulliseksi siitä, ettemme pystyneet MM-kisoissa täyttämään tavoitteitamme ja kannattajiemme toiveita, 60-vuotias Nawalka sanoi.

Nawalka valmensi Puolaa loppuvuodesta 2013 lähtien. Hän luotsasi Puolan vuoden 2016 EM-kisoihin. Niissä Puola putosi jatkosta puolivälierissä Portugalia vastaan.

STT

Kuvat: