LP Viesti ei onnistunut kasvattamaan Salo-Volleyn joukkuemäärää – kahden pudotus viime vuoteen verrattuna

Päävastuun tänä vuonna perinteikkäästä Salo-Volleysta ottanut LP Viesti ei kyennyt nostamaan turnauksen joukkuemäärää. Tänä kesänä peleihin osallistuu 142 joukkuetta, joka on kaksi vähemmän kuin viime kesänä.

Salo-Volleyn projektipäällikkö ja LP Viestin toiminnanjohtaja Elina Käsnänen linjasi toukokuun lopulla tämänvuotisen turnauksen joukkuemäärätavoitteeksi 160.

– Tyytyväinen joukkuemäärään ei voi olla, koska se pieneni. Toisaalta viime vuonna oli turnauksen juhlavuosi, ja nyt saimme juhlavuoden jälkeiseen vuoteen näinkin hyvin joukkueita. Jatkossa selkeä kehityskohde on se, miten saamme kattavammin ”höntsäporukoita” mukaan pelaamaan, Käsnänen sanoo.

Eniten joukkueita tämän vuoden peleihin ilmoittautui totutusti miesten harrastesarjaan, jossa palloa iskee 53 eri yhdistelmää.

Salo-Volley laajeni täksi vuodeksi kolmepäiväiseksi, mutta ottelut pelataan normaalin kaavan mukaan lauantaina ja sunnuntaina. Perjantain ohjelmassa on kello 19 alkava näytösottelu, josta LP Viesti tiedottaa myöhemmin lisää.

41. Salo-Volley pelataan Urheilupuiston tekonurmella 20.–22. heinäkuuta.