LP Viesti jälleen passarihankinnoilla – Pipsa-Pauliina Roivainen joukkueen neljäs pelinpyörittäjä

Naisten lentopallon Mestaruusliigassa pelaava LP Viesti on tehnyt uuden pelaajahankinnan. Seuran riveihin liittyy 17-vuotias ja 182 senttiä pitkä Pipsa-Pauliina Roivainen. Roivainen on Savonlinnan Ajon kasvatti. Hän saapuu Saloon Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkueesta, jossa hän on pelannut pari viimeistä kautta. Roivainen on edustanut Suomea nuorten maajoukkueessa, viimeksi alle 19-vuotiaissa.

Roivainen on LP Viestissä jo neljäs saman pelipaikan pelaaja. Roivaisen lisäksi LP Viestissä passeja jakelevat ensi kaudella myös Viktoriia Tuchashvili, Veda Mansikkaviita ja Salla Virtanen. Nuoret Mansikkaviita, Roivainen ja Virtanen tulevat esiintymään ensi kaudella myös seuran 1-sarjajoukkueessa.