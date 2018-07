Luka Modric nousi kranaattien keskeltä tähdeksi

Luka Modric on aina ollut fyysiseltä kooltaan pieni, mutta jalkapalloilijana hän on yksi suurimmista.

Taitava, hyvin peliä lukeva sekä rytmittävä, oivaltavia syöttöjä jakava ja ahkera. Modric, 32, on yksi nykyjalkapallon parhaista keskikenttäpelaajista ja Kroatian maajoukkueelle korvaamaton.

– Modric saisi luultavasti nykyistä enemmän huomiota, jos hän olisi esimerkiksi saksalainen tai espanjalainen. Mutta koska olemme pienempi maa, hän saa vähemmän huomiota, maajoukkuekaveri Dejan Lovren sanoi hiljattain AFP:lle.

Ei Modric tosin missään piilossa pelaa, sillä hän edustaa yhtä maailman seuratuimmista joukkueista, Real Madridia. Siellä hän on kuulunut jo vuosia tähtisikermän kantaviin voimiin.

Modric on myös Venäjän MM-kisoissa isossa valokeilassa, sillä Kroatia on edennyt turnauksessa jo välieriin. Niissä se kohtaa Englannin.

Synkkä lapsuusmuisto

Modricin nousu Jugoslavian sodan keskeltä jalkapallomaailman huipulle on hämmästyttävä.

Modricin perhe asui pienessä kylässä muutamien kymmenien kilometrien päässä Zadarin kaupungista, joka on nykyään suosittu turistikohde.

Kun hän oli vasta kuusivuotias, elämä muuttui dramaattisesti. Kroatian sota oli alkanut, ja elettiin joulukuuta 1991, kun Modricin isoisä tapettiin julmasti. Tappouhkauksia saanut Modricin perhe lähti kodistaan pakolaishotelliin, jossa he lopulta viettivät vuosikausia.

Modric halusi vain pelata jalkapalloa, ja sitä hän teki päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Ympäristö oli vaarallinen. Yksi Modricin ensimmäisistä valmentajista NK Zadarissa, Tomislav Basic, on muistellut, kuinka läheisiltä kukkuloilta ammuttiin tuhansia kranaatteja, ja niitä sateli myös Zadarin harjoituskentälle.

Modric ja muut nuoret pelaajat joutuivatkin usein hakeutumaan kesken harjoittelun pommisuojaan.

Modric kuitenkin kehittyi pelaajana, ja suuret seurat kiinnittivät hänen taitoihinsa huomiota. Vuonna 2008 hän siirtyi kotimaansa Dinamo Zagrebista Englannin Valioliigassa pelaavaan Tottenhamiin.

Lontoolaisseurasta matka jatkui vuonna 2012 Real Madridiin, jossa Modric on voittanut Espanjan mestaruuden ja peräti neljä Mestarien liigan ykkössijaa.

Julkisuuskuvaan tullut tahroja

Viime aikoina Modricin imago on kokenut kolhuja.

Modricia on syytetty väärästä todistuksesta oikeudessa. Asia liittyy oikeudenkäyntiin, josta muun muassa Dinamo Zagrebin ex-seurajohtaja Zdravko Mamic sai pitkän vankeustuomion.

Modricia on myös epäilty veroepäselvyyksistä. Tammikuussa hän maksoi Espanjan veroviranomaisille sovitteluna lähes miljoona euroa.

Kentän ulkopuoliset kohut eivät kuitenkaan ole näkyneet kapteeni Modricin MM-esityksissä. Mikäli Kroatia voittaa mestaruuden, se on maan jalkapallohistorian suurin saavutus ja Modricin uran kruunu.

