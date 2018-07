Lukeminen avaa maailman

Taito on maailman kärkeä, mutta kiinnostus ja innostus erittäin vähäinen. Näin tiivistää suomalaislasten suhtautumisen lukemiseen Lukukeskus. Se kokoaa lukemiseen liittyvää tietoa ja edistää lukemista.

Lukutaito ja lukeminen ovat tärkeitä perustaitoja. Ne ovat avain sujuvaan arkeen ja osallistumiseen. Kielellinen vahvuus on hyödyllinen ymmärryksen ja itseilmaisun väline, mutta lukeminen on tie myös parempaan empatiakykyyn.

Lukemalla voi ylittää oman arkensa rajat. Lukemalla voi nähdä asiat toisesta näkökulmasta ja samalla oppia itsestään.

Kesä rikkoo rutiinit, kun koulu ja harrastukset ovat tauolla. Olisiko juuri kesän kiireettömyys hyvä hetki herätellä lasten lukuintoa?

Tähän pyritään Salossa myös kirjastotoiminnalla. Kirjastoissa on käynnissä lasten kesälukukampanja. Lapset saavat ripustaa pieniä kirjoja kirjastossa olevaan hämähäkinverkkoon, ja ahkerimmat lukijat palkitaan.

Myös moni aikuinen laskee, listaa ja arvioi lukemaansa, ja sosiaalinen media on pullollaan vilkkaita kirjallisuuskeskusteluita.

Vaikka lukeminen tapahtuu yleensä yksin, lukeminen tuottaa paljon kanssakäymistä.

Lukemisen perusta luodaan kodeissa, ja esimerkin voima on suuri.

Suomalaisvauva saa jo ennen syntymäänsä valtiolta lahjaksi kirjan: äitiyspakkauksessa on Oma maa mansikka -niminen kirja. Se kannattaa ottaa käyttöön, sillä lapset, joille luetaan varhaislapsuudessa ääneen, oppivat monipuolisemman kielen.

Oma maa on mansikkaa, mutta yksi lukemisen parhaista puolista löytyy muista paikoista, kansien välissä olevista tuntemattomista kortteleista.

Vaikkei kesälomabudjetti riittäisi lomamatkaan, kirjat vievät seikkailuun. Elena Ferranten teosten Napoli, J.K. Rowlingin Tylypahka, Nelson Mandelan Etelä-Afrikka, Tolkienin Kontu – kirjojen kanssa voi matkustaa minne vain. Kirjojen valtavasta kirjosta löytyy unelmien kesälomaretki kenelle tahansa.

Lukijalle avautuu koko maailma.