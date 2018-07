Luotto kortilla

ASKO LEHTONEN. – Mielipidemittaustoimistosta, päivää.

– Päivää. Ja sanon heti, että se on lyhyt.

– Anteeksi kuinka? Mikä on lyhyt?

– Mielipiteeni. Sitähän te sanoitte mittaavanne. Se on lyhyt: ei. Kysytään mitä tahansa.

– No, emmehän me oikeastaan mittaa mielipiteitä, vaan kysymme niitä ja kokoamme vastaukset yhteen, ja se on sitten mittaus. Kysely on menetelmä, ja sen tulos on mittaus.

– Eli jos minä kysyn viideltä kaverilta, että kuinka pitkä matka on Turkuun, ja ne kaikki vastaavat, että 50 kilometriä, niin se on sitten sillä mitattu.

– Juuri niin.

– Mielipidemittaustoimistosta, päivää.

– Päivää.

– Mitä puoluetta äänestäisitte, jos eduskuntavaalien vaalipäivä olisi tänään.

– En enää ketään. Olisin äänestänyt jo viime viikolla ennakkoon.

– No, mitä puoluetta olisitte äänestänyt viime viikolla, jos silloin olisi ollut ennakkoäänestys?

– Suomessa ei äänestetä puoluetta, vaan ehdokasta, joten jätän vastaamatta.

– Minkä puolueen ehdokasta olisitte äänestänyt?

– Mistä minä voi sellaista tietää. Ei ehdokkaita ole vielä asetettu.

– Jos kuitenkin leikkitäisiin, että teidän pitäisi nyt päättää, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte, niin minkä puolueen valitsisitte.

– Kuulkaas, eivät vaalit ole leikin asia.

– Mielipidemittaustoimistosta, päivää.

– Päivää. Älkää vain kysykö mitään äänestämisestä.

– En kysy. Sen sijaan kysyn, luotatteko Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin.

– Voitteko hieman tarkentaa. Mitä tarkoitatte luottamisella?

– Sitä, että luotatteko te heihin maailmanrauhan turvaajana tai ihmisoikeuksien edistäjänä tai…

– Aika suurista asioista on kysymys. Vaikea vastata.

– Jos minä vähän yksinkertaista ja konkretisoin. Ajatellaan, että olisitte sairaana, ettekä pääsisi itse kauppaan tai apteekkiin, vaan teidän pitäisi lähettää joku puolestanne. Antaa hänelle luottokortti mukaan ja niin edelleen. Luottaisitteko silloin Putiniin ja Trumpiin.

– En.

– Haluatteko perustella?

– Jos minä lähettäisin Trumpin ja Putinin puolestani lähikauppaan, koko kylä menisi sekaisin. Turvamiehet, CIA ja ties mitkä erikoisjoukot haravoisivat naapuruston. Siinä menisi monta päivää. Kaupassa kaikki tuijottaisivat tai ottaisivat yhteiskuvia. Pahaa pelkään, että asiat jäisivät toimittamatta ja minä kuolisin kotona tautiin ja nälkään.