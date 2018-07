Maailmanmestari Schürrle palaa Englannin Valioliigaan

Jalkapallon maailmanmestaruuden vuonna 2014 Saksan maajoukkueessa voittanut Andre Schürrle siirtyy Borussia Dortmundista lainalle Englannin Valioliigaan viime keväänä nousseeseen Fulhamiin.

Bild-lehden mukaan Schürrlen lainasopimus on lääkärintarkastusta vaille valmis. 27-vuotias Schürrle on aiemmin pelannut Valioliigassa toisessa lontoolaisjoukkueessa Chelseassa 2013-15.

Schürrlen uran huippuhetki osui vuoden 2014 MM-loppuotteluun, kun hän Argentiinaa vastaan syötti jatkoajalla Mario Götzen viimeistelemän voittomaalin. Kaksi viime kautta Saksan Bundesliigan Dortmundissa ovat sujuneet loukkaantumisista kärsineeltä Schürrleltä vaisusti, sillä hän on tehnyt 33 liigaottelussa vain kolme maalia.

Schürrleä ei valittu Saksan MM-joukkueeseen Venäjän lopputurnaukseen.

