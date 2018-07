Maastopalo Raja-Joosepissa on saatu sammutettua – Venäjän palot eivät myöskään uhkaa enää Sallan aluetta

Raja-Joosepissa on saatu Venäjältä levinnyt maastopalo sammutettua, ja alueella on siirrytty jälkisammutukseen, kertoo Lapin pelastuslaitos. Venäjän maastopalo ei enää uhkaa levitä myöskään Suomen puolelle Sallassa, ja alueelta vähennetään kaluston ja henkilöstön määrää.

Myös rajaliikenne toimii normaalisti niin Lotan kuin Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla. Rajavartioasema ja rajanylityspaikalle johtava tie 91 Ivalosta olivat suljettuina maastopalojen takia parin päivän ajan.

Nyt pelastuslaitos seuraa tiiviisti Venäjän sammutustöiden etenemistä ja sääennusteita. Ilmatieteen laitos on ennustanut alueelle runsaita sateita, joiden toivotaan sammuttavan palot lopullisesti niin Venäjällä kuin Suomessa. Sateiden vaikutusta paloihin seurataan vielä useiden päivien ajan.

– Ainahan on vaara kaikkien palojen kanssa, että palo kytee pari päivää ja tuulen yltyessä se leviää uudelleen, Lapin pelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Ari Soppela toteaa STT:lle.

STT

