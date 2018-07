Maastopalot roihuavat Ruotsissa ja Kreikassa – muualla Euroopassa palaa tavallista vähemmän

Maastopalot jatkavat tuhojaan Ruotsissa, jossa pelastusviranomaisten mukaan oli varhain tiistaina käynnissä ainakin 22 maastopaloa. Useat ovat laajoja tulipaloja, joita ei olla saamassa haltuun nopeasti.

Samaan aikaan Kreikassa maastopalot ovat johtaneet 74 ihmisen kuolemaan, mutta muualla Euroopassa metsäpalokausi on ollut tavanomaista rauhallisempi.

Euroopassa on tänä kesänä palanut maastoa noin 50 000 hehtaaria. Määrä on yli puolet pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

Ruotsiin on lähetetty runsaasti viranomaisapua muualta Euroopasta. Tiistaina sammutustöihin osallistui ruotsalaisten tukena muun muassa kaksi ranskalaista ja kaksi italialaista sammutuslentokonetta, sekä viisi saksalaista ja kahdeksan norjalaista helikopteria.

– Etelä-Euroopassa palaa nyt vähemmän. Sen vuoksi monet maat ovat kyenneet lähettämään avuksemme sammutushenkilöstöä, kertoo meteorologi Sverker Hellström ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle.

Maan pinnalla sammutustöihin on tiistaina osallistunut pelastajia Saksasta, Ranskasta, Puolasta ja Tanskasta.

https://www.msb.se/Insats–beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Skogsbrander-2018/

STT

