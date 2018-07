Macronin entiselle turvallisuusavustajalle syytteet

Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin turvallisuushenkilöstöön kuulunutta Alexandre Benallaa vastaan on nostettu syytteet muun muassa joukkoväkivallasta, kertovat Pariisin syyttäjät. Benalla irtisanottiin ja pidätettiin sen jälkeen, kun julkisuuteen oli levinnyt video, jossa hän osallistuu mielenosoituksen hajottamiseen ja pahoinpitelee mielenosoittajia.

Syytteet on saanut samasta syystä myös Macronin edustaman Tasavalta liikkeellä -puolueen turvallisuushenkilöstöön kuuluva Vincent Crase.

Lisäksi kolme korkea-arvoista poliisia on saanut syytteet muun muassa salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Heidän on kerrottu luovuttaneen valvontakameratallenteita Benallalle.

STT

