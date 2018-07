Macronin kerrotaan kommentoineen ex-turvamiestään koskevaa kohua puolueensa edustajille

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kerrotaan kommentoineen entistä turvamiestään koskevaa kohua oman puolueensa edustajille. Puolueen edustajien mukaan Macron sanoi, että hän oli se, joka luotti Alexandre Benallaan.

Edustajat kertovat Macronin myös sanoneen, että jos halutaan tietää, kuka on vastuussa, on se vain ja ainoastaan Macron itse.

Benallaa koskeva kohu sai alkunsa, kun julki tuli video, jossa Macronin turvallisuushenkilöstöön vielä tuolloin kuulunut Benalla hyökkää mielenosoittajan kimppuun. Benallalla on videossa yllään poliisin kypärä ja käsivarsinauha.

