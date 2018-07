Maksuhäiriömerkintöjä saaneiden ihmisten määrä oli kesäkuun lopussa kasvanut 379 000:een, kertoo maksuhäiriömerkintöjä rekisteröivä Suomen Asiakastieto. Määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009 lähtien.

Yli puolet Asiakastiedon rekisterissä nyt olevista henkilöistä on saanut uusia merkintöjä tänä vuonna. Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on keskimäärin 15 maksuhäiriömerkintää.

STT