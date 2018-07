Malmin lentokenttää ehdotettu Suomessa eniten Unescon maailmanperintölistalle

Suomessa Malmin lentokenttä on ollut tähän mennessä suosituin ehdotus Unescon maailmanperintöluetteloon.

Kohteita voi ehdottaa Unescon maailmanperintöluetteloon vielä tänään ympäristöministeriön verkkokyselyssä.

Aikaisemmin ehdotuksia on kuultu vain asiantuntijoilta.

Suomen aielistalle valitaan korkeintaan neljä kulttuuri- tai luonnonperintökohdetta. Ne voidaan esitellä listalle seuraavan vuosikymmenen aikana.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde.

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1533579&SID=5a8700cd-2c8b-447d-9cde-d693cfeb9930&dy=1235647593

STT

