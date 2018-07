Mansikan pääsatokausi alkaa olla etelässä ohi – marjaa riittää vielä pohjoisessa

Nopeasti tullut kesä on aikaistanut mansikan satokautta tänä vuonna. Etelässä mansikan pääsatokausi alkaa hiipua, mutta marjaa tulee vielä myyntiin maan pohjoisemmista osista, kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijöin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki.

Ilomäen mukaan mansikkaa poimitaan parhaillaan noin Kuopion korkeudella. Kotimaista marjakautta saadaan nykyään jatkettua aina elokuulle asti, kun käytössä on eri lajikkeita ja viljelytekniikoita.

Kaupoista saa valmiiksi pakastettuja marjoja ympäri vuoden, mutta suomalaisissa kodeissa ei ole luovuttu perinteestä ostaa viiden kilon laatikko pakastamista varten.

– Pakastus on kyllä edelleen yksi kesän ohjelmanumero. Kyllä sitä viiden kilon laatikkoa menee, Ilomäki sanoo.

Toiset ostavat valmiiksi marjansa pakastettuina, aina sen verran kun sillä hetkellä tarvitsevat. Kasvisruokabuumi antaa terveellisille ja ekologisille kotimaisille marjoille vetoapua.

– Smoothiekulttuuri on nousussa, ja ihmiset tykkäävät käyttää mansikkaa eri tavoin.

Puolentoista-parin viikon päästä mansikoita seuraavat torien myyntipöydillä avomaan vadelma ja herukat. Mansikoita pakkaseensa haluavien kannattaa joka tapauksessa ryhtyä toimiin ripeästi eikä odottaa, Ilomäki neuvoo.

STT

