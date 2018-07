Mansikkatiloilla vaikeuksia saada kausityöntekijät oikeaan aikaan Suomeen – uusi hakumenettely on aiheuttanut lisää paperityötä

Mansikkatiloilla on ollut vaikeuksia saada ulkomaalaiset kausityöntekijät oikeaan aikaan Suomeen, kerrotaan Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitosta. Säiden ääri-ilmiöt ovat aiheuttaneet lisähankaluutta satokauden alkamisen arviointiin. Kausityöntekijöiden lupalomakkeissa työn alkamis- ja päättymisajankohta pitää kuitenkin ilmoittaa tarkasti.

Kausityöntekijöille haetaan lupia jo alkuvuodesta. Tänä vuonna mansikkasesonki on alkanut odotettua aikaisemmin.

– Se, millä saadaan Suomessa mansikat poimittua, on ulkomaalainen kausityö, liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki kertoo STT:lle.

Puutarhamarjojen poimijoista suuri osa on ulkomaalaisia. Ulkomailta tulee ainakin 12 000 poimijaa vuosittain. Suurin osa työntekijöistä on ukrainalaisia ja venäläisiä. Monet työntekijät tulevat useana kesänä peräkkäin Suomeen poimimaan puutarhamarjoja.

Sadan euron lupamaksu voi olla ongelma

Pohjois-Savossa Leppävirralla mansikoita ja vadelmia viljelevän Noora Räsäsen tilalla työskentelee 20 ukrainalaista marjanpoimijaa. Räsänen kertoo STT:lle, että työntekijätilanne näytti keväällä välillä huonolta.

Hän kertoo, että sadan euron lupamaksun maksaminen suomalaiselle tilille on tuottanut työntekijöille vaikeuksia. Lopulta Räsänen sopi joidenkin aikaisempina vuosina työskennelleiden kanssa, että hän maksaisi luvat ennakkona poimijoiden palkoista.

Aikaisemmin alle kolme kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät on voitu kutsua tiloille, ja he ovat saapuneet Suomeen viisumilla. Nyt Venäjältä, Ukrainasta tai muualta EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät tarvitsevat kausityöluvan.

Mikäli kausityöntekijällä on biometrinen passi, tulee hänen hakea kausityötodistus maahanmuuttovirasto Migristä. Muunlaisella passilla on voinut hakea kausityöviisumia Suomen edustoista.

Räsäsen mukaan viisumihaku on yksinkertaisempaa ja vaatii viljelijöiltä ja työntekijöiltä vähemmän paperityötä.

STT

