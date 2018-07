Kolme kuoli Mäntyharjulla, kun rattijuopumuksesta epäilty kaahasi poliisia pakoon

Kolme ihmistä kuoli tänään Mäntyharjulla Etelä-Savossa, kun rattijuopumuksesta epäilty ajoi poliisia pakoon, Itä-Suomen poliisi kertoo. Turmassa kuolivat sekä pakoauton kuljettaja että kaksi vastaan tulleessa autossa matkustanutta. Kaikki kuolleet olivat aikuisia.

Onnettomuus tapahtui Varpasentiellä ennen yhtä iltapäivällä.

Rikoskomisario Harri Kääpä kertoo, että poliisi sai puolenpäivän aikaan tiedon mahdollisesta liikkeelle lähtevästä rattijuoposta Mäntyharjulla. Kun partio saapui Mikkelistä paikalle noin puolen tunnin kuluttua, ajaja oli ehtinyt lähteä ilmoitetusta paikasta.

Poliisipartio jäi alueelle ja etsi epäiltyä rattijuoppoa Mäntyharjun keskusta-alueelta, kunnes havaitsi tämän autossa kaupan pihalla. Käävän mukaan epäilty ilmeisesti huomasi poliisin ja lähti ajamaan pakoon. Auto pyrki karistamaan poliisin kintereiltään ensin Mäntyharjun keskustassa muun muassa pyöräteitä pitkin, minkä jälkeen siirtyi maantielle 80 kilometrin rajoitusalueelle.

Poliisi kadotti auton näkyvistään pian.

– Se kiihdytti niin kovaan vauhtiin välittömästi, että poliisilta katosi näköyhteys muutamassa kymmenessä sekunnissa, Kääpä kuvaa.

Varpasentiellä noin neljä kilometriä Mäntyharjun keskustasta etelään pakoauto törmäsi ensin edellään kulkeneeseen autoon, ajautui sitten vastaantulevien kaistalle ja syttyi tuleen. Tämän jälkeen se törmäsi vastaan ajaneeseen autoon.

Onnettomuudessa kuolivat pakoauton kuski ja kaksi vastaan tulleessa autossa ollutta.

Käävän mukaan edellä ajaneessa autossa olleet kaksi ihmistä on viety sairaalahoitoon, mutta ensitietojen mukaan he eivät olisi loukkaantuneet vakavasti.

Tie on toistaiseksi suljettu onnettomuuspaikalla.

Takaa-ajotapauksia vuosittain vähän yli 200

Poliisin takaa-ajot lisääntyvät kesäisin ja yleisin syy on rattijuopumus, kertoo poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisihallituksesta.

Vuosittain poliisilla on takaa-ajotapauksia noin 250. Holopaisen mukaan pakkopysäyttäminen on osa poliisin voimankäyttöohjeistusta. Käytännössä tilanteet ovat kuitenkin poliisin kokonaisharkinnan varassa. Poliisi toimii virkamiesvastuulla.

– Eihän poliisilla ole aseenkaan käytöstä sellaista ohjetta, että kun joku tekee näin, poliisi tekee näin. Sitä on mahdoton laatia, elävä elämä on monimuotoista. Tilanteessa täytyy käyttää kokonaisharkintaa.

Poliisilla on toimivaltuudet eri tilanteissa useiden lakienkin mukaan kulkuneuvojen pysäyttämiseksi.

– Se, että poliisi lähtee seuraamaan jotakuta, ei ole harvinaista. Mutta jos ajoneuvo alkaa vaarantaa liikennettä törkeämmin, siinä toimitaan poliisin normaalin johtamisjärjestelmän mukaan. Kenttäjohtaja ja yleisjohtaja ovat mukana tilanteen arvioinnissa.

Poliisilain mukaan kulkuneuvon pysäyttämisessä on otettava huomioon muun muassa liikenneolosuhteet, pysäytettävän kulkuneuvon kuljettajan ajotapa sekä kulkuneuvon paino ja nopeus. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sivullisten turvallisuuteen.

Ei aika- tai kilometrirajaa

Pakoon lähtijöistä valtaosa on nuoria miehiä. Yleensä he ovat yksin liikkeellä henkilöautolla.

Takaa-ajotilanteet vaihtelevat runsaasti. Ne voivat joskus olla vain kymmenen metriä, joskus kymmeniä kilometrejä.

Takaa-ajon jatkamisesta ja keskeyttämisestä päätetään tilannekohtaisesti, Holopainen sanoo. Partiomiehellä ja kenttä- ja yleisjohtajalla on oma roolinsa, ja esimies voi tarvittaessa keskeyttää takaa-ajon.

– Poliisilla on toimintavelvollisuus. Tilanteessa ei voida asettaa mitään aika- tai kilometrirajaa. Kohdehenkilön oma käytös on keskeinen tekijä, eli vaarantaako muita ihmisiä tai itseään, Holopainen sanoo.

Poliisi luopuu noin viidenneksessä tapauksista seuraamisesta riskien tai muun seuraamista estävän seikan takia, arvioidaan Poliisin tiedotteessa.

Poliisilla on erilaisia keinoja pysäyttää ihminen. Niitä ovat esimerkiksi piikkimatto, ajoneuvolla kiilaaminen tai kiinniajo.

STT

