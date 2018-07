Mäntyharjun kolarissa kuoli keskisuomalainen pariskunta – takaa-ajettu oli paikkakunnalla tunnettu rattijuoppo

Mäntyharjun torstaisessa kolme henkeä vaatineessa kuolonkolarissa kuoli keskisuomalainen 1950-luvun lopulla syntynyt pariskunta, poliisi kertoo. Pariskunta oli autossa, johon poliisin takaa-ajama epäilty rattijuoppo törmäsi. Takaa-ajettu oli vuonna 1971 syntynyt mäntyharjulainen mies, jolla on historiaa rattijuopumuksesta. Hän on ollut poliisin kanssa tekemisissä useita kertoja ja menettänyt ajo-oikeutensa rattijuopumuksen takia.

– Löytyy vuosien varrelta varmaan useampiakin, hän on ollut myös rattijuopumusasioiden takia poliisin kanssa tekemisissä. Muitakin asioita on, mutta en lähde niitä tässä erittelemään, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Harri Kääpä kertoo.

Epäilty lähti karkuun huomattuaan poliisin partion. Kääpä kertoo, että poliisin maija ei pysynyt perässä, kun epäilty kiihdytti voimakkaasti. Hän arvioi karkeasti, että mies ajoi lähes kahtasataa törmäyshetkellä.

– Vaurioista päätellen ja sillä perusteella, miten nopeasti hän jätätti poliisiauton arvioisin, että hän ajoi lähes kahtasataa. Mutta se on pelkkä arvio tässä vaiheessa, Kääpä kertoo.

Auto oli poliisin mukaan miehen käytössä oleva auto, mutta poliisi ei avaa tarkemmin sitä, omistiko mies auton.

Poliisipartiolla ei ollut näköyhteyttä takaa-ajettuun törmäyshetkellä. Näin ollen takaa-ajotilanne oli Käävän mukaan siis käytännössä ohi törmäyshetkellä. Hän kertoo, että takaa-ajo keskeytetään monta kertaa tällaisessa tilanteessa.

– Jokainen tilanne harkitaan erikseen. Sen ratkaisee tilannejohtaja tai kenttäjohtaja. Lähtökohtaisesti on pystyttävä estämään ajaminen ja tarkistamaan kuljettajan kunto.

Käävän mukaan arvio mahdollisesta takaa-ajon keskeyttämisestä perustuu poliisilain kolmanteen pykälään. Sen mukaan poliisin toimenpiteiden on oltava puolustettavia suhteessa tehtävän tärkeyteen, vaarallisuuteen ja muun muassa tavoiteltavaan päämäärään.

Takaa-ajo sai alkunsa ilmoituksesta

Poliisi sai ilmoituksen epäillysti päihtyneenä ajamaan lähtevästä puolenpäivän aikaan. Kun partio saapui Mikkelistä paikalle noin puolen tunnin kuluttua, ajaja oli ehtinyt lähteä ilmoitetusta paikasta.

Poliisipartio jäi alueelle ja etsi epäiltyä rattijuoppoa Mäntyharjun keskusta-alueelta, kunnes havaitsi tämän autossa kaupan pihalla. Käävän mukaan epäilty ilmeisesti huomasi poliisin ja lähti ajamaan pakoon. Autoilija pyrki karistamaan poliisin kintereiltään ensin Mäntyharjun keskustassa ajamalla muun muassa pyöräteitä pitkin, minkä jälkeen hän siirtyi Varpasentielle 80 kilometrin rajoitusalueelle. Noin neljä kilometriä Mäntyharjun keskustasta etelään pakoauto törmäsi ensin edellään kulkeneeseen autoon, ajautui sitten vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vastaan ajaneeseen autoon.

Käävän mukaan edellä ajaneessa autossa olleet kaksi ihmistä vietiin sairaalahoitoon, mutta ensitietojen mukaan he eivät loukkaantuneet vakavasti.

Tutkinta jatkuu todistajien ja silminnäkijöiden kuulemisella. Epäillystä rattijuoposta testataan myös, oliko hänellä veressään alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita.

STT

Kuvat: