May paljasti Trumpin neuvon brexitistä: Haasta EU oikeuteen

Britannian pääministeri TheresaMay on paljastanut BBC:n haastattelussa ensimmäistä kertaa neuvon, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi hänelle brexitin suhteen johtajien yksityisissä keskusteluissa Trumpin Britannian-vierailun aikana.

Mayn mukaan Trump sanoi, että neuvottelujen sijaan Mayn pitäisi haastaa Euroopan unioni oikeuteen.

– Hän sanoi minulle, että minun pitäisi haastaa EU oikeuteen, eikä neuvotella, May sanoi.

Mayn vastaus yllätti jopa häntä haastatelleen BBC:n toimittajan Andrew Marrin ja May toisti, mitä Trump oli ehdottanut.

Presidentti Trump sanoi johtajien yhteisessä lehdistötilaisuudessa perjantaina antaneensa Maylle ehdotuksen aiheesta, mutta May oli pitänyt sitä liian ”brutaalina”.

– Tein hänelle ehdotuksen, en kutsuisi sitä neuvoksi. Luulen, että se oli hänestä ehkä liian brutaali, eikä se haittaa. Voin täysin ymmärtää, miksi ehdotus oli hänestä vähän liian kova, Trump sanoi.

Guardianin mukaan May sivuutti ehdotuksen ja vastasi Trumpille, että itse asiassa Britannia nimenomaan aikoo neuvotella EU:n kanssa.

BBC:n haastattelussa May puolusti brexit-linjaansa ja kehotti kriitikkojaan tukemaan sitä.

Mayn sanoi aiemmin, että hän ja Trump sopivat työskentelevänsä kunnianhimoisen kauppasopimuksen eteen Yhdysvaltain ja Britannian välillä. Trump sanoi Maylle, että mitä tahansa Britannia brexitin kanssa tekeekin, se kelpaa hänelle. Aiemmin Sun-lehden haastattelussa Trump sanoi, että Mayn hallituksen brexit-suunnitelma estää toteutuessaan mahdollisen Britannian ja Yhdysvaltain välisen vapaakauppasopimuksen. Myöhemmin hän kiisti kritisoineensa Mayta ja vihjaisi lehden vääristelleen hänen sanojaan.

https://www.bbc.com/news/uk-44838028

https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/15/theresa-may-donald-trump-told-me-to-sue-the-eu

STT

Kuvat: