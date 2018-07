Britannian hallitus julkisti linjauksensa EU-suhteesta brexitin jälkeen

Britanniassa hallitus on julkistanut kiistellyn suunnitelmansa maan EU-suhteen järjestämisestä brexitin jälkeen. Hallituksen mukaan Britannia jättää sisämarkkinat ja tulliliiton sekä yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan, mutta pyrkii EU:n kanssa vapaakauppaan ja yhdenmukaistettuihin sääntöihin tavaroiden ja maataloustuotteiden osalta.

Tällainen järjestely varmistaisi sen, ettei rajatarkastusten palauttamiseen ole tarvetta Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisellä rajalla. Britannian parlamentilla säilyisi kuitenkin viimeinen sana EU:n kanssa sovittavien yhteisten sääntöjen hyväksymisessä.

Britannian hallitus katsoo voivansa EU-kauppajärjestelystä huolimatta solmia jatkossa kahdenvälisiä kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa.

Brexit-suunnitelma lopettaisi nykyisen kaltaisen ihmisten vapaan liikkuvuuden Britannian ja EU:n rajoilla. Rajuja muutoksia olisi luvassa myös palveluihin erityisesti rahoitusalalla, missä Lontoon Cityn yhtiöt menettäisivät nykyiset passporting-toimilupansa EU:n alueella.

– Brexit-suunnitelma on kova isku Britannian rahoitus- ja muulle palvelusektorille, kuvaili City of London CorporationinCatherine McGuinness.

Turvallisuusasioissa Britannia haluaa jatkaa nykyistä tiivistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa muun muassa Europolin ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen puitteissa.

Pääministeri Theresa May vakuuttaa brexit-linjauksen esipuheessa suunnitelman varmistavan sen, että vaikka Britannia jättää EU:n, se ei jätä Eurooppaa. Britannian ja EU:n neuvotteluissa tarvitaan Mayn mukaan käytännönläheistä ja sovintohakuista lähestymistapaa molemmilta osapuolilta. EU-eroneuvottelujen on määrä jatkua EU:n kanssa ensi viikolla. Brexit astuu voimaan ensi keväänä maaliskuun lopussa.

Kaksi Mayn hallituksen ministeriä erosi alkuviikosta vastalauseena linjaukselle, joka heidän mielestään pitää Britannian liian läheisesti kytköksissä EU:hun.

https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union?utm_source=e5b3260b-2069-4b57-a5bd-24e9ea02aa88&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

STT

Kuvat: