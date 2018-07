May vakuuttaa hallituksen suunnitelman täyttävän kaikki brexit-tavoitteet

Britannian hallituksen uusi brexit-linjaus vastaa kahden vuoden takaisen kansanäänestyksen tavoitteita, vakuuttaa pääministeri Theresa May kirjoituksessaan Sun-lehdessä. Mayn mukaan myöhemmin tänään julkistettava suunnitelma lopettaa ihmisten vapaan liikkuvuuden Britanniaan, mahdollistaa uusien kahdenvälisten kauppasopimusten solmimisen sekä päättää EU-tuomioistuimen vallan Britannian asioihin.

Arvostelijoiden mukaan suunnitelma jättäisi Britannian liiaksi EU:n sääntelyn piiriin esimerkiksi tavaroiden kaupan osalta. May kuitenkin korostaa, etteivät EU:n säännöt päde Britanniassa automaattisesti vaan parlamentilla on asiassa viimeinen sana.

https://www.thesun.co.uk/news/6756267/theresa-may-column-brexit-plan/

STT