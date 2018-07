Mayn brexit-suunnitelma selvisi täpärästi parlamentin äänestyksestä

Britannian pääministerin Theresa Mayn brexit-suunnitelma on selvinnyt täpärästi parlamentin äänestyksestä, joka olisi voinut kaataa koko suunnitelman. Parlamentti kumosi niukin äänin lakiesityksen, joka olisi sotkenut Mayn suunnitelman.

Ehdotettu laki olisi sitouttanut Britannian tulliliittoon EU:n kanssa siinä tapauksessa, ettei vapaakauppasopimuksen neuvotteleminen Britannian ja EU:n välille onnistu.

Brittipoliitikoilla on suuria erimielisyyksiä siitä, miten brexit eli ero Euroopan unionista pitäisi toteuttaa. Brexitin innokkaimpien kannattajien mielestä Mayn suunnitelma ei katkaise suhteita unioniin riittävän kokonaisvaltaisesti, kun taas eurooppamieliset ovat huolissaan muun muassa siitä, miten suunniteltu brexit vaikuttaisi maalle tärkeään palveluelinkeinoon.

Erimielisyydet ovat horjuttaneet pahasti Mayn hallitusta, ja huhujen mukaan hänen omassa puolueessaan on parlamentin jäseniä, jotka havittelevat hänen paikkaansa.

Hallitus on äänestänyt useista muistakin lakialoitteista, joiden tarkoitus on vaikuttaa brexitin yksityiskohtiin.

Britannia päätti irrottautua EU:sta kansanäänestyksellä kesäkuussa 2016. Tiistaina lähtemisen puolesta kampanjoinut leiri sai sakot vaalirahoitussääntöjen rikkomisesta.

STT

