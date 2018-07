Media: Japani teloitti lisää sariini-iskusta tuomittuja lahkon jäseniä

Japanilaismedian mukaan maassa on teloitettu lisää vuoden 1995 sariini-iskusta tuomittuja Korkein totuus -lahkon jäseniä. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan ainakin kaksi lahkon jäsentä on teloitettu. Myös muut mediat ovat raportoineen uusista teloituksista, mutta eivät ole kertoneet, kuinka monta lahkon jäsentä nyt on teloitettu.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet mediatietoja.

Seitsemän Tokion metrossa vuonna 1995 tehdyn iskun takana ollutta lahkon jäsentä teloitettiin aiemmin tässä kuussa. Teloitettujen joukossa oli lahkon johtaja Shoko Asahara.

STT