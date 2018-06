Meksiko äänestää presidentistä – voittajasuosikki on protestiehdokas, joka on luvannut panna kampoihin Trumpille

Meksikossa äänestetään tänään presidentinvaaleissa, joiden selkeä ennakkosuosikki on vasemmiston Andres Manuel Lopez Obrador. Viimeisimmissä mielipidekyselyissä hänen etumatkansa seuraavana tulevaan ehdokkaaseen oli yli 20 prosenttiyksikköä.

Lopez Obrador edustaa itse perustamaansa Morena-puoluetta. Vaikka Lopez Obrador on poliittinen konkari, presidentinvaaleissa hän on kampanjoinut tuoreena vaihtoehtona Meksikon kahdelle perinteiselle valtapuolueelle.

Lopez Obrador on luvannut kitkeä korruptiota ja muun muassa puolittaa presidentin palkan. Hän on myös vannonut, että panee kiivaasti kampoihin Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille, jonka kaudella maiden suhteet ovat viilenneet hyisiksi.

Kahdesti aiemmin presidentiksi yrittänyt Lopez Obrador on Meksikossa kiistelty hahmo. Vastustajiensa mukaan hän on vastuuton populisti, jonka johdolla Meksikon talous romahtaisi kuten Hugo Chavezin aikana Venezuelassa.

Presidentinvaalien lisäksi meksikolaiset äänestävät tänään myös parlamenttivaaleissa sekä lukuisissa erilaisissa alue- ja osavaltiovaaleissa. Vaalikampanja on ollut Meksikon historian verisin: yli 130 ehdokasta ja poliitikkoa on tapettu viime syksystä lähtien.

Alustavia tuloksia vaaleista on luvassa maanantaiaamuna Suomen aikaa.

STT

