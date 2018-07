Paalupaikalta lähtenyt Mercedeksen Lewis Hamilton johtaa formula ykkösten Unkarin gp:tä avauskierrosten jälkeen. Tallikaveri Valtteri Bottas on pystynyt pitämään kakkossijansa.

Kolmosruudusta matkaan ampaissut Ferrarin Kimi Räikkönen on pudonnut pykälän, kun tallikaveri Sebastian Vettel nousi lähdön jälkeen ohi. Seitsemännestä ruudusta aloittanut Red Bullin Max Verstappen on noussut Hungaroringin radalla viidenneksi.

STT

Kuvat: