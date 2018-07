Vettel johtaa Unkarin gp:tä, Bottas kolmantena

Neljännestä ruudusta lähtenyt Ferrarin Sebastian Vettel johtaa formula ykkösten Unkarin gp:tä, kun takana on noin 30 kierrosta.

Mercedeksen Lewis Hamilton on toisena ja tallikaveri Valtteri Bottas kolmantena. Kolmosruudusta matkaan ampaissut Ferrarin Kimi Räikkönen on pudonnut pykälän ja pitää nelossijaa.

Vettel on kärkikuskeista ainoa, joka ei ole käynyt varikolla. Hän on todennäköisesti liikkeellä yhden pysähdyksen taktiikalla, kun ainakin Bottas ja Räikkönen käynevät vielä kertaalleen varikolla.

Red Bullille Hungaroringin kisa on ollut pettymys, sillä Max Verstappen keskeytti teknisen vian takia jo alkuvaiheissa. Verstappen kävi keskeytyksensä jälkeen talliradiossa erittäin kuumana ja valitteli Red Bullin jatkuvia teknisiä ongelmia.

Tallikaveri Daniel Ricciardo on noussut 12. lähtöruudusta viidenneksi.

Ricciardo putosi lähdössä 16:nneksi, kun Sauberin Marcus Ericsson osui hänen autoonsa. Australialainen on kivunnut lähdön jälkeen tasaisesti lähemmäs kärkipäätä, mutta häneltä on varikkopysähdys tekemättä.

Räikkönen ihmetteli talliradiossa, miksei hänen juomapullonsa toimi. Talli oli ilmeisesti unohtanut kiinnittää letkun hänen juomapulloonsa. Unkarissa on erittäin kuuma sää, joten unohdus on Ferrarilta paha virhe.

Räikkönen ja Bottas tekivät varikkokäyntinsä selvästi Hamiltonia aiemmin.

STT

Kuvat: